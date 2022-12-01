Американські індекси стрімко зросли після коментарів Пауелла

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив, що центральний банк може знизити темпи підвищення відсоткових ставок уже в грудні.

Індекс S&P 500 згуртувався і закрився вище за свою 200-денну ковзну середню вперше з квітня після публікації зауважень Пауелла, підготовлених для виступу в аналітичному центрі Brookings Institution у Вашингтоні.

Пауелл також попередив, що боротьба з інфляцією далека від завершення і що ключові питання залишаються без відповіді, у тому числі наскільки високі ставки, зрештою, мають зростати і як довго.

«(Ринок) чекав, затамувавши подих, у пошуках цього роз'яснення з погляду тривалості та масштабів посилення ФРС на короткостроковій основі», - сказав Чак Карлсон, головний виконавчий директор Horizon Investment Services у Хаммонді, штат Індіана.

Ставки на те, що ФРС скоротить масштаби підвищення ставок, а також недавні дані, що вказують на помірне уповільнення інфляції, призвели до того, що еталонний індекс S&P 500 показав зростання другий місяць поспіль.

Інструмент FedWatch CME показав, що ф'ючерсні трейдери бачать 75-відсоткову ймовірність того, що ФРС підвищить відсоткові ставки на 50 базисних пунктів на своєму грудневому засіданні порівняно з 65-відсотковою ймовірністю до публікації коментарів Пауелла. Інструмент FedWatch тепер показує 25-відсоткову ймовірність збільшення на 75 базових пунктів.

Nvidia подорожчала більш ніж на 8%, Microsoft - на 6,2%, а Apple - на 4,9%.

Акції Tesla Inc зросли на 7,7% після того, як China Merchants Bank International заявив, що продаж Tesla в Китаї в листопаді був збільшений за рахунок зниження цін і пільг, запропонованих для неї Model 3 і Model Y.

S&P 500 піднявся на 3,09% і завершив сесію на позначці 4079,97 пунктів.

Індекс Nasdaq додав 4,41% до 11 468,00 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 2,18% до 34 589,24 пунктів.

Індекс Philadelphia Semiconductor зріс на 5,85%, скоротивши втрати у 2022 році приблизно до 28%.

Обсяг торгів на біржах США був більшим: було продано 15,0 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,1 млрд акцій за попередні 20 сесій.

За листопад S&P 500 піднявся на 5,4%, Dow додав 5,7%, а Nasdaq зріс на 4,4%.

Звіт ADP National Employment показав, що зайнятість у приватному секторі збільшилася на 127 000 у листопаді, що нижче за очікувані 200 000 робочих місць, що свідчить про зниження попиту на робочу силу на тлі високих процентних ставок.

«Показники зайнятості ADP, які не відповідають очікуванням, вписуються в розповідь про те, що у ФРС буде місце і вона почне уповільнювати підвищення ставок, і це безперечно піде на користь активам, чутливим до процентних ставок», - сказав Кіт Бьюкенен, портфельний менеджер Globalt в Атланта.

У п'ятницю будуть опубліковані дані Міністерства праці із зайнятості у несільськогосподарському секторі. Звіт показав, що кількість вакансій у США скоротилася до 10,334 млн. у жовтні порівняно з 10,687 млн. у попередньому місяці.

Інше читання показало, що економіка США відновилася сильніше, ніж передбачалося, у третьому кварталі.

Поки що 2022 року S&P 500 знизився приблизно на 14%, а індекс Nasdaq втратив приблизно 27%.

Акції Biogen Inc підскочили на 4,7% після того, як експериментальні ліки від хвороби Альцгеймера сповільнили зниження когнітивних функцій у ретельно відстежуваному випробуванні.

Зростаючі випуски перевищували кількість падаючих S&P 500 у співвідношенні 24,1 до 1.

S&P 500 показав 24 нових максимуми та 1 новий мінімум; Nasdaq зафіксував 117 нових максимумів та 167 нових мінімумів.