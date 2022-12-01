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Біткойн «на останньому подиху», підтримується штучно - експерти ЄЦБ

21:19 30.11.2022 |

Фінанси

 

Біткойн не є ані прийнятним платіжним засобом, ані формою інвестицій, у зв'язку з чим не може бути легітимізований регуляторами, вважають у Європейському центральному банку (ЄЦБ).

Фінансовий сектор має остерігатися довгострокових наслідків просування біткойнових інвестицій, незважаючи на можливі короткострокові прибутки.

"Негативні наслідки для відносин з клієнтами та репутаційні збитки для всієї галузі стануть величезними, коли біткойнові інвестори зазнають нових втрат", - йдеться в огляді, підготовленому генеральним директором напряму платіжної інфраструктури ЄЦБ Ульріхом Біндзайлом та радником Юргеном Шаафом.

Курс біткойну піднімався до $69 тис. у листопаді 2021 року і впав до $17 тис. до середини червня 2022 року, після чого коливається близько позначки $20 тис.

"Прибічникам біткойна ця стабілізація здається перепочинком перед підйомом до нових максимумів. Однак більш ймовірно все ж таки, що це останній подих, що штучно підтримується, перед дорогою в небуття", - зазначають експерти ЄЦБ.

На їхню думку, концепція біткойна та технологічні недосконалості ставлять під питання прийнятність криптовалюти як платіжного засобу.

"Біткойн ніколи не використовувався як серйозна міра для транзакцій у реальному світі", - кажуть експерти.

Той факт, що інвестиція криптовалюти ґрунтується виключно на спекуляціях, робить його неприйнятним і як засіб для інвестицій, вважають вони.

"Біткойн не приносить грошей (як нерухомість), дивідендів (як акції), не може використовуватися з користю (як сировинні товари) або давати соціальні вигоди (як золото)", - йдеться в огляді.

"Оскільки він не підходить ні як платіжний засіб, ні як форма інвестицій, з ним і треба поводитися як із нічим", - зазначають експерти.

Курс біткойна, за даними на вечір середи, додає в ціні 3% і становить $16,896 тис.


Біткойн «на останньому подиху», підтримується штучно - експерти ЄЦБ
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: bitcoin
 

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