Українська влада призупинила плани з можливої інтеграції Binance Pay до застосунку «Дія». За словами заступника міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ-сфери Олександра Борнякова, питання впровадження Binance Pay до державних сервісів «на даний момент не стоїть». Про це він заявив ForkLog UA.

«Взаємодіяти з державними сервісами України зможуть тільки ті постачальники послуг, які будуть зареєстровані на території України вже після того, як відповідне правове поле запрацює. В Україні наразі немає можливості реєстрації криптобірж-резидентів, оскільки відповідне законодавство ще не набуло чинності», - сказав Борняков.

Представники Binance заявили ForkLog UA, що виступили з пропозицією «надання експертизи та технологій для інтеграції блокчейну до держпослуг, коли держава буде готова та визначить пріорітетні сектори, тому говорити про проєкт поки рано».

«Україна - це цифрова держава, яка досягла неймовірного рівня розвитку цифрових послуг, і питання інтеграції блокчейну до державного сектору було лише питанням часу. Ми сподіваємося, що наша експертиза та технології зможуть бути корисними у державній блокчейн-стратегії саме тоді, коли буде прийняте відповідне законодавство», - сказав представник Binance.

Нагадаємо, у вересні біржа оголосила про інтеграцію з «Дією», у межах якої нові користувачі з України зможуть верифікуватись на платформі через застосунок.

У листопаді генеральний менеджер компанії в Україні Кирило Хом'яков розповів ForkLog UA, що Binance разом з Мінцифрою опрацьовує можливість «подальшого поширення прийняття криптовалют через оплату цифровими активами" за допомогою Binance Pay за державні послуги, зокрема в «Дії».



