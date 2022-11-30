Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українська влада призупинила плани з можливої інтеграції Binance Pay до застосунку «Дія»

09:44 30.11.2022 |

Фінанси

 

Українська влада призупинила плани з можливої інтеграції Binance Pay до застосунку «Дія». За словами заступника міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ-сфери Олександра Борнякова, питання впровадження Binance Pay до державних сервісів «на даний момент не стоїть». Про це він заявив ForkLog UA.

«Взаємодіяти з державними сервісами України зможуть тільки ті постачальники послуг, які будуть зареєстровані на території України вже після того, як відповідне правове поле запрацює. В Україні наразі немає можливості реєстрації криптобірж-резидентів, оскільки відповідне законодавство ще не набуло чинності», - сказав Борняков.

Представники Binance заявили ForkLog UA, що виступили з пропозицією «надання експертизи та технологій для інтеграції блокчейну до держпослуг, коли держава буде готова та визначить пріорітетні сектори, тому говорити про проєкт поки рано».

«Україна - це цифрова держава, яка досягла неймовірного рівня розвитку цифрових послуг, і питання інтеграції блокчейну до державного сектору було лише питанням часу. Ми сподіваємося, що наша експертиза та технології зможуть бути корисними у державній блокчейн-стратегії саме тоді, коли буде прийняте відповідне законодавство», - сказав представник Binance.

Нагадаємо, у вересні біржа оголосила про інтеграцію з «Дією», у межах якої нові користувачі з України зможуть верифікуватись на платформі через застосунок. 

У листопаді генеральний менеджер компанії в Україні Кирило Хом'яков розповів ForkLog UA, що Binance разом з Мінцифрою опрацьовує можливість «подальшого поширення прийняття криптовалют через оплату цифровими активами" за допомогою Binance Pay за державні послуги, зокрема в «Дії».


Українська влада призупинила плани з можливої інтеграції Binance Pay до застосунку «Дія»

 
Ключові теги: bitcoin
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,9344
  0,3676
 0,96

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6038  0,05 0,12 40,4077  0,03 0,07
EUR 40,2269  0,00 0,01 41,3381  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес