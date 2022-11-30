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JPMorgan: CEX збережуть домінування всупереч краху FTX
09:35 30.11.2022 |
Незважаючи на колапс FTX, перевага централізованих платформ над їх децентралізованими аналогами збережеться. Такого висновку дійшли аналітики JPMorgan, пише CoinDesk.
Як обґрунтування експерти вказали на значну залежність функціонування DEX від CEX. На їхню думку, буде потрібно багато часу, поки визначення цін не перейде від централізованих до децентралізованих бірж.
Стратеги банку наголосили, що нижча швидкість обробки транзакцій, технологія об'єднання активів у пули та функції відстеження заявок, ймовірно, обмежать участь інституційних клієнтів.
Як додаткові перешкоди ширшій популяризації вони назвали відсутність стоп-ордерів, використання блокчейн-оракулів, вразливість до зламів, експлойтів, необхідність надзабезпечення та пов'язані з каскадом автоматичних ліквідацій системні ризики.
"Баланс ризик/прибутковість операцій у DeFi-протоколах оцінити складніше", - написали фахівці.
Колапс FTX і подальша переорієнтація користувачів на децентралізовані біржі багато хто оцінив як втрату довіри до централізованих посередників і початок довгострокового переходу до «демократичних фінансів».
Визнаючи нещодавнє зростання обсягу торгів індексами, у JPMorgan засумнівалися у стійкості тенденції.
"Незважаючи на деяке збільшення частки DEX у загальній активності торгівлі криптовалютами в останні тижні, це, швидше за все, відображає обвал цін і скорочення частки позикових коштів/автоматичну ліквідацію, що послідувала за обвалом FTX", - пояснили стратеги.
Нагадаємо, у листопаді темп щомісячного відтоку біткоїнів з балансів бірж на холодні гаманці досяг 106 000 BTC, згідно з Glassnode.
На тлі подій навколо FTX виробники апаратних гаманців відзвітували про рекордний продаж.
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