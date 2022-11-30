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АНАЛІТИКА

Золото дорожчає на тлі здешевлення долара

07:43 30.11.2022 |

Фінанси

 

Вартість золота в середу вранці піднімається, закріпившись вище 1750 доларів за трійську унцію, випливає з даних торгів.

Здешевлення долара підтримує котирування дорогоцінного металу. Ринки також очікують на статистику з ВВП США та виступи голови ФРС.

Станом на 7.37 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на Нью-Йоркській біржі Comex зростала на 5,2 долара, або на 0,3%, до 1 753,6 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 0,03% - до 21,21 долара за унцію.

Індекс долара (курс до кошика валют шести країн торгових партнерів США) опускався на 0,22%, до 106,59 пункту. Здешевлення долара робить золото більш доступним для купівлі в іншій валюті.

Головними подіями середи є статистика з ВВП США, а також виступ глави Федеральної резервної системи (ФРС) США Джерома Пауелла. Аналітики вважають, що оцінка зростання економіки країни буде покращена до 2,7% у перерахунку на рік  з попередньої оцінки у 2,6%. У другому кварталі ВВП США знизився на 0,6% у перерахунку на рік.

Увечері в середу, після публікації статистики, Пауелл виступить з економічними прогнозами, коментарями щодо інфляції та ринку праці. Ринки сподіваються почути підказки щодо подальшої монетарної політики регулятора.

Чергове засідання ФРС відбудеться у середині грудня. Ринки очікують, що регулятор уповільнить темпи підвищення ставки до 50 базисних пунктів після чотирьох підвищення на 75 базисних пунктів. Золото чутливе до сигналів від ФРС, які впливають на курс долара.
Ключові теги: золото
 

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