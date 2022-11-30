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АНАЛІТИКА

Курс долара знижується перед виходом статистики щодо ВВП США

07:36 30.11.2022 |

Фінанси

 

Курс долара знижується в середу вранці, свідчать дані торгів. Увага трейдерів звернена до статистики з ВВП США, яка може вплинути на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо ставки.

Станом на 7.23 EET курс євро до долара зростав до 1,0352 долара з рівня минулого закриття в 1,0324 долара. Курс долара до ієни опускався до 138,63 єни з 138,68 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) знижувався на 0,19%, до 106,61 пункту.

Пізніше в ході торгів буде опубліковано другу оцінку динаміки ВВП США за третій квартал. Аналітики вважають, що оцінка зростання буде покращена до 2,7% у перерахунку на рік (якби ВВП чотири квартали поспіль зростав такими ж темпами) з першої оцінки у 2,6%. У другому кварталі ВВП США знизився на 0,6% у перерахунку на рік.

Ринки при цьому очікують, що ФРС знову підвищить ключову ставку в наступному місяці, але меншими темпами. Засідання американського ЦБ відбудеться 13-14 грудня. За даними CME Group, 68% експертів очікують підвищення ставки на 50 базисних пунктів, до 4,25-4,5% річних. Раніше регулятор чотири рази поспіль підвищував ставку на 75 базисних пунктів.

У середу ввечері трейдери також стежитимуть за виступом голови ФРС Джерома Пауелла, розраховуючи почути економічні прогнози і коментарі щодо інфляції та ринку праці. У заявах Пауелла можуть бути підказки щодо подальшої монетарної політики регулятора.

"Це ринок, який чекає більше інформації, зокрема, від Пауелла", - наводить агентство Ассошіейтед Прес слова старшого стратега з акцій LPL Financial Квінсі Кросбі (Quincy Krosby).
 

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