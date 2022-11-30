Азіатські біржі в основному зростають

Основні фондові індекси Азіатського-Тихоокеанського регіону (АТР) переважно зростають у середу вранці, свідчать дані торгів.

Станом на 6.52 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зростає на 0,21% - до 3156,5 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,38%, до 2023,89 пункту, гон %, до 18276 пунктів, південнокорейський KOSPI - на 0,92%, до 2455,88 пункту, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,34%, до 7277,7 пункту. Японський індекс Nikkei 225 зменшується на 0,4% - до 27914,5 пункту.

Ринки реагують на припинення протестів проти карантинних заходів у Китаї, продовжуючи сподіватися на пом'якшення обмежень. У низці найбільших міст Китаю 24 листопада були посилені коронавірусні обмеження, а в неділю в центрі Пекіна кілька сотень людей влаштували демонстрацію протесту.

В той же час пізніше в середу трейдери чекають виступ голови ФРС США Джерома Пауелла, сподіваючись отримати підказки щодо подальшої монетарної політики регулятора.

"Завдяки більш обдуманому підходу до недавніх заходів політики "нульової захворюваності" китайські акції зробили значний стрибок цього тижня. Однак цей оптимізм поступається місцем "яструбиним" роздумам, оскільки трейдери чекають виступу голови ФРС Джерома Пауелсо" - керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес (Stephen Innes).