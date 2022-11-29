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АНАЛІТИКА

Мінфін залучив від розміщення військових ОВДП 21 мільярд, підвищивши ставки

17:55 29.11.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів розмістило військові облігації на 21,229 млрд гривень в еквіваленті.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

Зокрема, розміщені папери з терміном обігу 6 місяців на 3 248 млн гривень під 14% річних, 1 рік - на 255 млн гривень під 16% річних, 1,2 роки - 5 млн гривень під 18,5% річних, 1,3 роки - 307 млн гривень під 19% річних, 2 роки - на 19 млн гривень під 19,25% річних.

Папери в євро розміщені на 328 млн євро та 72 млн євро і мають термін обігу 6 місяців та 1,1 року та дохідність 3% та 2,5% відповідно.

Міністерство фінансів 8 листопада розмістило військових облігацій на 43,7 млн гривень, що є найменшою сумою з початку війни.

До цього найменша сума була залучена 4 жовтня - 44,5 млн гривень.
За матеріалами: Українські Новини
 

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