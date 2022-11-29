У третьому кварталі банки вперше з початку повномасштабної війни зафіксували зростання строкових депозитів населення

Про це повідомив Національний банк в огляді банківського сектору.

"Підвищення депозитних ставок сприяло відновленню приросту строкових коштів населення, їх обсяг зріс на 2,2% вперше з початку війни. Дозвіл НБУ купувати валюту для відкриття строкових валютних вкладів сприяв їх зростанню на 5,9% у доларовому еквіваленті", - заявив НБУ.

Нові строкові депозити відкриваються переважно на короткий термін - від одного до шести місяців (54,5%). Частка довгострокових вкладів понад шість місяців - тільки 28,6%.

Інший тренд третього кварталу - збільшення чистих активів банку. Вони зросли на 7,5% і перевищили довоєнний рівень. Переважно нарощувалися обсяги депозитних сертифікатів НБУ.

Питома вага непрацюючих кредитів (NPL) зросла за квартал на 3,9 в. п., а з початку повномасштабного вторгнення - вже на 7,0 в. п. На кінець третього кварталу вона становила 33,6%.

Банківський сектор за три місяці отримав 12 млрд грн прибутку. Це дало змогу банкам компенсувати збитки першого півріччя, тож фінансовий результат за дев'ять місяців позитивний - 7,4 млрд грн.

Водночас вони вимушені робити значні відрахування до резервів під збитки, спричинені війною. У 2023 році Національний банк планує перевірити якість цих резервів, провівши оцінку активів банків.