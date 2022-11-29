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НБУ зафіксував стрибок кредитних ставок для населення: повернулися на довоєнний рівень
13:39 29.11.2022 |
Вартість кредитів для фізичних осіб у вересні різко подорожчала. Про це повідомив Національний банк у к квартальному огляді банківського сектору.
"У перші два місяці [третього] кварталу вартість кредитів фізичних осіб зберігалася на рівні близько 20% річних. У вересні ставки зросли до майже 30% річних - сталого рівня, що був до лютого 2022 року. Ця зміна передусім пояснюється завершенням кредитних канікул, які банки запровадили від початку повномасштабної війни", - заявив Нацбанк.
Вартість гривневих кредитів для бізнесу також збільшилася протягом третього кварталу, але не так сильно, на 2,2 в.п. - до 20,1%.
Переважно підвищилися ставки за ультракороткими кредитами великим підприємствам. Зростання ставок за кредитами для малого і середнього бізнесу стримувалося обмеженнями в межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".
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