НБУ зафіксував стрибок кредитних ставок для населення: повернулися на довоєнний рівень

Вартість кредитів для фізичних осіб у вересні різко подорожчала. Про це повідомив Національний банк у к квартальному огляді банківського сектору.

"У перші два місяці [третього] кварталу вартість кредитів фізичних осіб зберігалася на рівні близько 20% річних. У вересні ставки зросли до майже 30% річних - сталого рівня, що був до лютого 2022 року. Ця зміна передусім пояснюється завершенням кредитних канікул, які банки запровадили від початку повномасштабної війни", - заявив Нацбанк.

Вартість гривневих кредитів для бізнесу також збільшилася протягом третього кварталу, але не так сильно, на 2,2 в.п. - до 20,1%.

Переважно підвищилися ставки за ультракороткими кредитами великим підприємствам. Зростання ставок за кредитами для малого і середнього бізнесу стримувалося обмеженнями в межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".