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Binance запустила можливість перевірки біткоїн-резервів
11:15 29.11.2022 |
Криптовалютна біржа Binance презентувала систему Proof-of-Reserves, яка спрямована на забезпечення прозорості зберігання активів користувачів. Про це представники компанії повідомили ForkLog UA.
«Враховуючи останні події, стає зрозуміло, що спільнота вимагатиме більше від криптовалютних бірж. Набагато більше, ніж від традиційних фінансових установ... Це [Proof-of-Reserves] величезне починання, яке потребує ще кілька тижнів, щоб надати інформацію про більшість наших активів на зберіганні», - заявив глава біржі Чанпен Чжао.
Поки що Proof-of-Reserves доступна лише для біткоїну, однак незабаром її реалізують для Ethereum та BNB, а також для стейблкоїнів USDT, USDC і BUSD. Система дозволяє власникам криптовалюти пересвідчитися, що Binance зберігає їхні активи в повному обсязі та всі вони забезпечені резервами.
Користувачі можуть перевірити активи на біржі, використовуючи дерево Меркла.
В компанії наголосили, що працюють над залученням незалежних аудиторів, які будуть підтверджувати безпеку цифрових активів. Біржа також збирається впровадити zk-SNARKs найближчим часом.
Binance перемістила біткоїни на понад $2 млрд
У межах аудиту резервів криптовалютна біржа Binance переказала 127 351 BTC (~$2,06 млрд на момент написання). Так глава компанії Чанпен Чжао прокоментував повідомлення про транзакцію в мережі.
«Це частина перевірки Proof-of-Reserve. Аудитор захотів, щоби ми відправили йому певну суму для доказу контролю гаманця [...]. Не звертайте уваги на FUD!», - написав Чжао.
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