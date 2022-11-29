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Вартість золота зросла до 1753 доларів за унцію
08:08 29.11.2022 |
Ціна на золото у вівторок вранці піднімається, випливає з цих торгів. Ослаблення американської валюти підтримує котирування дорогоцінного металу, ринки очікують на статистику з економіки США.
Станом на 7:09 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростала на 12,35 долара, або на 0,71%, до 1 752,65 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 2,01% - до 21,335 долара за унцію.
Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускався на 0,5% до 106,15 пункту. Здешевлення долара робить золото доступнішим для покупки дорогоцінного металу в іншій валюті.
Важливою подією тижня є статистика ВВП США, яка буде опублікована в середу. Аналітики вважають, що оцінка зростання економіки країни буде покращена до 2,7% у перерахунку на рік (якби ВВП чотири квартали поспіль зростав такими ж темпами), перша оцінка передбачала зростання на 2,6%. У другому кварталі ВВП США знизився на 0,6% у перерахунку на рік.
Статистика може підказати про подальшу політику Федеральної резервної системи (ФРС) США. Регулятор може в грудні вкотре підвищити ставку. За даними CME Group, 68% експертів прогнозують уповільнення темпів підвищення - до 50 базисних пунктів (4,25-4,5%) після чотирьох підвищень на 75 базисних пунктів. Золото чутливе до сигналів від ФРС, які відбиваються на доларі.
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