Долар продовжує дешевшати перед публікацією макростатистики

Курс долара продовжує знижуватися у вівторок вдень напередодні публікації даних щодо ВВП США, свідчать дані торгів.

Станом на 13:23 EET курс євро до долара зростає до 1,0377 долара з рівня минулого закриття в 1,0337 долара. Курс долара до ієни опускається до 138,12 єни з 138,94 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) знижується на 0,42% до 106,23 пункту.

Ринки перебувають в очікуванні даних щодо ВВП США за третій квартал, які будуть опубліковані пізніше у середу. Аналітики вважають, що оцінка зростання буде покращена до 2,7% у перерахунку на рік, з першої оцінки у 2,6%. При цьому у другому кварталі ВВП США знизився на 0,6% у перерахунку на рік.

Так, статистика може підказати про подальші дії Федеральної резервної системи США. За даними CME Group, 72% експертів очікують на підвищення ставки на 50 базисних пунктів, до 4,25-4,5% річних. Раніше ставка чотири рази поспіль зростала на 75 базисних пунктів.