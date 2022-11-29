Азіатські біржі закрилися переважно зростанням

Основні фондові індекси Азіатського-Тихоокеанського регіону (АТР), окрім японського Nikkei 225, закрили торги вівторка зростанням, відновившись після зниження раніше, свідчать дані торгів.

За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зріс на 2,31%, до 3 149,75 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 2,13%, до 2 016,22 пункту; гонконгський Hang Seng Index - на 5,24%, до 18 204,68 пункту. Південнокорейський KOSPI піднявся на 1,04%, до 2 433,39 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,33%, до 7 253,3 пунктів. Японський індекс Nikkei 225 знизився на 0,48%, до 28027,84 пункту.

У понеділок ринки були схильні уникати ризику на тлі протестів у Китаї, в результаті азіатські біржі днем ​​раніше показали зниження. Обмежувальні заходи в низці найбільших міст країни були посилені 24 листопада, а в неділю в центрі Пекіна відбулася демонстрація проти ковидних обмежень за участю кількох сотень людей.

"Китайські інвестори більш прагматичні до поточної ситуації з COVID-19. Справді, можливим підсумком є ​​швидке ослаблення обмежень після того, як вщухне нинішня хвиля COVID-19 та численні осередки протесту", - цитує агентство Франс Прес аналітика SPI Asset Management Стівена. Іннеса (Stephen Innes).

Японський індекс Nikkei 225 скоротився на тлі слабкої макростатистики. Так, безробіття в країні з урахуванням сезонних коливань у жовтні склало 2,6%, залишившись на рівні вересня. Ринки очікували на зниження показника до 2,5%.