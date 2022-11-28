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Нацбанк презентував попередню концепцію електронної гривні

19:01 28.11.2022 |

Фінанси

 

Національний банк презентував проєкт концепції е-гривні як цифрових грошей Нацбанку.

Наразі проєкт представлено представникам банків, небанківських фінансових установ та ринку віртуальних активів для обговорення та отримання зворотного зв'язку, повідомляє пресслужба регулятора.

Проєкт передбачає визначення Е-гривні як електронної форми грошової одиниці України, що буде прямим зобов'язанням центрального банку.

На думку регулятора, е-гривня має виконувати всі функції грошей та стати доповненням до готівкової та безготівкової форм гривні, а також бути доступною для використання для всіх верств населення, державних органів, юридичних осіб, банків та небанківських фінансових установ.

"Розробка та впровадження е-гривні може стати наступним кроком еволюції платіжної інфраструктури України, сприятиме цифровізації економіки, подальшому поширенню безготівкових розрахунків, зменшенню їх вартості, зростанню рівня їх прозорості і підвищенню довіри до національної валюти загалом", - зазначає заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Під час обговорення з учасниками ринку Національний банк презентував також можливий дизайн е-гривні, її архітектуру, характеристики та переваги для надавачів платіжних послуг.

Зокрема, очікується, що використання технологічної платформи для миттєвих розрахунків е-гривнею, програмування послуг та аналізу потоків даних створить широкі можливості для виникнення нових бізнес-кейсів, цифровізації послуг, залучення нових клієнтів, оптимізації витрат тощо.

Наразі Національний банк розглядає та опрацьовує такі можливі варіанти використання е-гривні, від яких залежатимуть її дизайн та основні характеристики:

* е-гривня для роздрібних безготівкових платежів із можливим функціоналом "програмованих" грошей: для здійснення цільових соціальних виплат, зниження державних видатків на адміністрування та контроль цільового використання коштів, а також використання технології смартконтрактів для програмування різноманітної логіки розрахунків залежно від настання тих чи інших обставин та фактів;

* е-гривня для використання у сфері, пов'язаній з обігом віртуальних активів (наприклад, для обміну, забезпечення випуску та інших операцій з віртуальними активами). Е-гривня може стати одним із ключових елементів якісного розвитку інфраструктури для ринку віртуальних активів в Україні;

* е-гривня для забезпечення можливості здійснення транскордонних платежів: забезпечить можливість здійснювати транскордонні платежі швидше, дешевше та прозоріше.

Як повідомлялося, у вересні минулого року Національний банк відкрив проєкт "Е-гривня", метою якого є визначення доцільності широкомасштабного випуску в Україні цифрової форми гривні на підставі проведених досліджень.

Пілотний проект "Е-гривня", під час якого Нацбанк випустив обмежену кількість електронної національної валюти в еквіваленті 5,44 тис. грн, проводився з лютого до грудня 2018 року.

Для пілотного проекту було обрано централізовану модель випуску е-гривні, коли емітентом та технологічною платформою є центробанк.

У жовтні 2022 року ДП "Укрпатент" зареєструвало торговельну марку "е-гривня" та "e-hryvnia", яка належить Національному банку.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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