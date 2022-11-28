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АНАЛІТИКА

Біржі АТР завершили торги зниженням на новинах з коронавірусу в Китаї

13:58 28.11.2022 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатського-Тихоокеанського регіону (АТР) закрили торги в мінусі на новинах з коронавірусу в Китаї, свідчать дані торгів.

За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знизився на 0,75%, до 3078,55 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite на 0,51%, до 1 974,07 пункту; гонконгський Hang Seng Index - на 1,57%, до 17 297,94 пункту. Південнокорейський KOSPI скоротився на 1,21%, до 2 408,27 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,42%, до 7 229,1 пунктів. японський індекс Nikkei 225 - на 0,42%, до 28 162,83 пункту.

На торги вплинули події в Китаї, де відбуваються протести проти посилення карантинних обмежень, у тому числі заворушення відбувалися в Пекіні та Шанхаї.

В останні місяці в країні знову спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації, через що в ряді міст введено часткові локдауни. Напередодні повідомлялося, що Китай фіксує добовий антирекорд за виявленими випадками випадків СOVID-19 четвертий день поспіль.

Інвестори побоюються, що ситуація може негативно позначитися на економічних перспективах країни, в результаті трейдери більше схильні до відходу від ризику. Також у ході торгів дешевшають сировинні товари, в тому числі нафта (на 3%) та мідь (на 0,7%).
 

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