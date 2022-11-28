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АНАЛІТИКА

Золото дешевшає на зміцненні долара

07:39 28.11.2022 |

Фінанси

 

Вартість золота в понеділок вранці дещо опускається, випливає з цих торгів. На тлі протестів, що відбуваються в Китаї, американська валюта отримала підтримку, що негативно для ціни на дорогоцінний метал.

Станом на 7:02 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалась на 3,15 долара, або на 0,18%, до 1 750,85 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 0,76% - до 21,267 долара за унцію.

Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зростав на 0,36% до 106,34 пункту. Зміцнення долара робить золото менш доступним для придбання дорогоцінного металу в іншій валюті.

Увага ринків звернена у бік КНР. На тлі посилення карантинних обмежень у країні відбуваються протести, зокрема в Шанхаї та Пекіні. Китай реєструє рекордну кількість нових добових заражень четвертий день поспіль - у суботу було виявлено 39 791 новий випадок зараження.

Традиційно надійніший долар отримав підтримку на тлі побоювань щодо Китаю, оскільки карантинні обмеження в країні негативно відбиваються на економічних перспективах, і ринки побоюються рецесії.
Ключові теги: золото
 

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