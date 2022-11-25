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Чистий продаж НБУ цього тижня виріс до $401,5 млн
21:29 25.11.2022 |
Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) цього тижня зріс до $401,5 млн із $166,1 млн тижнем раніше.
Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 21 по 25 листопада він придбав $7 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $408,5 млн порівняно з $182,2 млн тижнем раніше.
З початку листопада обсяг інтервенцій Нацбанку склав близько $1,2 млрд у порівнянні з $2,03 млрд у жовтні, $2,75 млрд у вересні, $1,33 млрд у серпні та $1,2 млрд у липні і залишається набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд) та травні ($3,4 млрд).
Загалом з початку року по 25 листопада включно НБУ придбав на ринку $3 млрд 233,9 млн та EUR111,0 млн, а продав $22 млрд 835,5 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.
У тому числі з початку війни купівля валюти досягла $2 млрд 577,0 млн та EUR111,0 млн, а продаж - $20 млрд 65,3 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.
Міжнародні резерви України станом на 1 листопада 2022 року, за даними НБУ, становили $25 млрд 244,2 млн (в еквіваленті), що на 5,5% більше, ніж на початок жовтня.
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