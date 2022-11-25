Binance виділяє 1 мільярд доларів на порятунок світової криптоіндустрії після банкрутства FTX

Найбільша криптобіржа світу Binance заснувала фонд відновлення галузі криптовалют Industry Recovery Initiative, виділивши 1 млрд доларів - сума може бути збільшена до 2 мільярдів доларів при потребі.

Про це йдеться у заяві Binance.

Очікується, що ініціатива триватиме приблизно шість місяців і буде мати гнучку інвестиційну структуру. Інвестиції можливі в токенах, фіаті, конвертуємих інструментах, позиці, кредитній лінії тощо.

Окрім Binance, серед учасників IRI, зокрема, Jump Crypto, Polygon Ventures, Aptos Labs, Animoca Brands, GSR, Kronos і Brooker Group, які взяли на себе початкові загальні зобов'язання у розмірі близько 50 мільйонів доларів.

Повідомляється, що також надійшло 150 заявок від компаній, які бажають надати підтримку.

У Binance кажуть, що завдання нової ініціативи - підтримка найперспективніших і високоякісних компаній і проєктів, створених провідними спеціалістами та підприємцями, які через ринкові обставини зіткнулися зі значними короткостроковими фінансовими труднощами.

"Ця ініціатива є унікальною, що має на меті відновлення довіри до Web3 та повинна допомогти вистояти та зміцніти після криптозими", - йдеться у заяві.



