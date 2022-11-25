Вартість золота зросла на послабленні долара

Ціна на золото в п'ятницю вранці зростає, випливає з цих торгів. Здешевлення долара до світових валют підтримує котирування дорогоцінного металу.

Станом на 7:07 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростала на 3,15 долара, або на 0,18%, до 1 758,25 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 0,44% - до 21,462 долара за унцію.

Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) знижувався на 0,3% до 105,76 пункту. Ослаблення долара робить золото доступнішим для покупки в іншій валюті.

Увага трейдерів залишається зосередженою навколо політики Федеральної резервної системи (ФРС) США за ключовою ставкою. Регулятор з початку року підняв шість разів ставку для боротьби з високою інфляцією. У грудні очікують на чергове підвищення ставки, але нижчими темпами.

Золото чутливе до сигналів ФРС за ставкою, оскільки вони відбиваються курсі долара. Традиційно посилення монетарної політики підтримує американську валюту, а "голубині" настрої, навпаки, стримують долар.