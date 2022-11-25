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Долар подешевшав на очікуваннях рішення ФРС США щодо облікової ставки
07:34 25.11.2022 |
Вартість долара до основних світових валют у п'ятницю вранці знижується, інвестори, як і раніше, вважають, що Федеральна резервна система (ФРС) США уповільнить темпи підвищення облікової ставки, а на кон'юнктуру відповідним чином реагують і американські облігації, свідчать дані торгів.
Станом на 6.51 EET курс євро до долара зростає до 1,0422 долара з рівня минулого закриття 1,0408 долара, курс долара до єни скорочується до 138,41 єни з 138,61 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зменшується на 0,31% до 105,75 пункту.
Зниження попиту на долар виражене падінням прибутковості американських держоблігацій. Так, прибутковість десятирічних бондів США (US Treasuries) знижується до 3,656% із 3,709% порівняно з попереднім торговим днем.
Усі чинники валютного ринку полягають у тому, що увага трейдерів, як і раніше, звернена до політики Федрезерва. Внаслідок зростання споживчих цін регулятор цього року запустив цикл підвищення ставки рефінансування. З початку року інфляція у США не опускалася нижче 7,5% за цільового рівня ФРС лише у 2%.
У грудні очікується чергове підвищення облікової ставки. Але в протоколі листопадового засідання ФРС наголосила на доцільності швидкого уповільнення темпів такого підвищення.
Тепер, за даними CME Group, 81% аналітиків прогнозують підвищення у грудні до 4,25-4,5% річних з поточного рівня 3,75-4%, тобто нижчими темпами, ніж на чотирьох засіданнях раніше. Очікування уповільнення темпів жорсткості монетарної політики природно негативно впливає курс американської валюти.
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