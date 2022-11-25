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Фондові біржі АТР переважно знижуються
07:00 25.11.2022 |
Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у п'ятницю опускаються, свідчать дані торгів.
Станом на 6:30 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зростає на 0,39%, до 3 101,43 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - знижується на 0,53%, до 1 987,63 пункту; гонконгський Hang Seng Index знижується на 0,79%, до 17522 пунктів. Південнокорейський KOSPI опускається на 0,11%, до 2 438,69 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - зростає на 0,22%, до 7 257,5 пунктів, японський Nikkei 225 зменшується на 0,37%, до 28 27 .
Трейдери обережні у п'ятницю через ситуацію з коронавірусом у Китаї. Раніше в країні було встановлено новий добовий рекорд із заражень, що посилило стурбованість з приводу того, що в країні можуть бути посилені карантинні заходи. Така ситуація негативна для економічних перспектив, тому трейдери більше схильні уникати ризику.
Про те, що це зараз визначальний чинник, каже увага до нього експертів. Але надалі аналітики позитивніше дивляться на акції Китаю.
"Прогноз щодо китайських ринків покращується... У наступні 12 місяців ситуація налагодиться. Ми бачили такі сценарії раніше в інших країнах. Ми почнемо бачити випереджальну динаміку дуже скоро, у найближчі кілька кварталів", - сказала агентству Блумберг портфельний менеджер Tribeca Investment Partners Цзюнь Бей Лю (Jun Bei Liu).
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