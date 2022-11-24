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АНАЛІТИКА

Ціни на золото підвищуються на торгах четверга

20:45 24.11.2022 |

Фінанси

 

Вартість золота у четвер увечері зростає, свідчать дані торгів. Ринки реагують публікацію протоколу засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США.

Станом на 19:44 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростає на 11,2 долара, або на 0,64%, до 1 756,8 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 0,75% - до 21,527 долара за унцію.

У середу ввечері Федрезерв опублікував протокол свого листопадового засідання. У документі вказувалося, що регулятор вважає за доцільне швидке уповільнення темпів підвищення облікової ставки. За даними CME Group, 75,8% аналітиків прогнозують нове підвищення у грудні на 50 базисних пунктів після підвищення на 75 пунктів у листопаді.

Пом'якшення монетарної політики негативно впливає на курс долара. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускається на 0,2% до 105,87 пункту. Чим дешевше американська валюта, тим дорожче золото, оскільки воно стає доступнішим для покупки в іншій валюті.

Прибутковість десятирічних держоблігацій США (US Treasuries) знижується до 3,689% із 3,709% порівняно з попереднім торговим днем. Держоблігації США становлять альтернативу золоту як "надійний" актив, тому їх котирування, як правило, мають різноспрямовану динаміку.
Ключові теги: золото
 

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