ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 24.11.22

Ставки перестрахування для бізнесу, пов'язаного з майновими катастрофами, можуть збільшитися більш ніж на 10% після продовження контрактів у січні 2023 року, підтримуючи маржу андеррайтингу на тлі зростання вимог через високу інфляцію та кліматичні умови.