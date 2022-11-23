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Нацбанк та Мінфін створюватимуть привабливі умови, щоб банки збільшували свої вкладення в державні боргові цінні папери
12:27 23.11.2022 |
"Високий рівень ліквідності в банківській системі свідчить про наявність у банків достатнього ресурсу для вкладення в державні боргові цінні папери", - йдеться в повідомленні пресслужба НБУ.
У НБУ переконані, що це дозволить максимально використати внутрішні ресурси для фінансування оборонних та соціальних видатків.
"Крім того, такі узгоджені дії регуляторів є вкрай важливими для наших міжнародних партнерів під час ухвалення рішень щодо зовнішньої фінансової підтримки України", - наголосив голова НБУ Андрій Пишний.
За матеріалами:
ЛIГАБiзнесIнформ
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