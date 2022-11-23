Золото слабо дешевшає в очікуванні публікації протоколу засідання ФРС США

Ціна на золото в середу вранці дещо опускається, тоді як увага звернена в тому числі на публікацію протоколу останнього засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США пізніше в середу, випливає з даних торгів.

Станом на 7:37 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 5,35 долара, або на 0,31%, до 1 734,55 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшає на 0,49% - до 20,945 долара за унцію.

Ринки продовжують чекати на публікацію протоколу засідання Федрезерва. У документі регулятор може дати більше підказок щодо монетарної політики та економічних прогнозів.

За даними CME Group, 76% аналітиків прогнозують підвищення облікової ставки Федрезервом у грудні до 4,25-4,5% річних з поточного рівня 3,75-4%. Інші аналітики допускають сильніше підвищення, до 4,5-4,75%.

Золото чутливе до сигналів від ФСР, оскільки це впливає долар, від якого залежить котирування дорогоцінного металу. Жорстка монетарна політика є позитивною для долара, що робить золото менш доступним для власників іншої валюти.