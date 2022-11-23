Долар торгується різноспрямовано до ієни та євро на тлі очікувань протоколу ФРС США

Вартість долара змінюється різноспрямовано до євро та єни, інвестори очікують на публікацію ввечері протоколу засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, свідчать дані торгів і коментар аналітика.

Станом на 7:30 ЕЕТ курс євро до долара зростає до 1,0311 долара з рівня минулого закриття в 1,0302 долара, курс долара до єни піднімається до 141,51 єни з 141,24 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) скорочується на 0,07%, до 107,14 пункту.

"Інвестори зосередилися на повідомленнях ФРС, які наголошували на можливій необхідності нижчих темпів підвищення облікової ставки, тоді як вищі, ніж очікувалося, фінансові результати компаній також підвищили настрої", - вважає аналітик банківської групи National Australia Bank Родріго Катріль (Rodrigo Catril) , чиї слова наводить агенція Франс Прес.

Пізніше в середу Федрезерв опублікує протокол свого останнього засідання. Трейдери сподіваються отримати в документі підказки щодо подальшої політики регулятора. Також ФРС може дати додаткові деталі про економічні очікування.