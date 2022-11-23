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Долар торгується різноспрямовано до ієни та євро на тлі очікувань протоколу ФРС США
08:25 23.11.2022 |
Вартість долара змінюється різноспрямовано до євро та єни, інвестори очікують на публікацію ввечері протоколу засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, свідчать дані торгів і коментар аналітика.
Станом на 7:30 ЕЕТ курс євро до долара зростає до 1,0311 долара з рівня минулого закриття в 1,0302 долара, курс долара до єни піднімається до 141,51 єни з 141,24 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) скорочується на 0,07%, до 107,14 пункту.
"Інвестори зосередилися на повідомленнях ФРС, які наголошували на можливій необхідності нижчих темпів підвищення облікової ставки, тоді як вищі, ніж очікувалося, фінансові результати компаній також підвищили настрої", - вважає аналітик банківської групи National Australia Bank Родріго Катріль (Rodrigo Catril) , чиї слова наводить агенція Франс Прес.
Пізніше в середу Федрезерв опублікує протокол свого останнього засідання. Трейдери сподіваються отримати в документі підказки щодо подальшої політики регулятора. Також ФРС може дати додаткові деталі про економічні очікування.
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