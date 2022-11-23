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АНАЛІТИКА

Азіатські біржі в основному ростуть за американськими ринками

08:19 23.11.2022 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у середу переважно зростають слідом за фондовими ринками США, які, у свою чергу, набули оптимізму в очікуванні зниження темпів жорсткості монетарної політики Федеральної резервної системи (ФРС), свідчать дані торгів та коментар аналітика.

Станом на 7:45 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижується на 0,19%, до 3082,95 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 1,22%, до 1977,96 пункту; гонконгський Hang Seng Index зростає на 0,52%, до 17 515 пунктів. Південнокорейський KOSPI збільшується на 0,45%, до 2416,93 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,64%, до 7227,7 пунктів.

Японську біржу при цьому закрито у зв'язку з вихідним днем. Напередодні японський індекс Nikkei 225 збільшився на 0,61% до 28115,74 пункту.

Азіатські ринки звертають увагу на закриття фондових бірж США зростанням більш ніж на 1%. Позитивній динаміці вівторка сприяла заява президента та головного виконавчого директора Федерального резервного банку Клівленда Лоретти Местер (Loretta Mester) про те, що вона припускає уповільнення темпу підвищення облікової ставки.

"Ми вважаємо, що керівництво ФРС як білка в колесі, але хоче "зійти" з 75 базисних пунктів підвищення на одне засідання, хоча йому важко це зробити, зберігаючи контроль над фінансовими умовами", - цитує агентство Bloomberg голову Evercore ISI Крішну Гуху (Krishna Guha).
 

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