Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція виділить Україні пільговий кредит на 100 мільйонів євро

17:26 22.11.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Французьке агентство розвитку виділить Україні кредит на пільгових умовах у розмірі до 100 млн євро для здійснення фінансування видатків загального фонду державного бюджету.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, відповідну постанову про залучення цього кредиту уряд ухвалив 18 листопада.

Прийнятою постановою врегульовано залучення коштів зазначеного кредиту в 2022 році, а також затверджено його Основні умови, зокрема:

на суму кредиту нараховуються проценти за процентною ставкою 1,04 % річних;

остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на 5,5 року від дати укладення кредитного договору).

Як повідомлялося, у жовтні міністри оборони України та Франції підписали угоду про надання українській стороні гранту на 100 млн євро для постачання французьких озброєнь.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,5541
  0,2140
 0,57

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6428  0,05 0,12 40,4752  0,03 0,08
EUR 39,8879  0,09 0,22 40,9662  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес