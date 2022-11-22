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Франція виділить Україні пільговий кредит на 100 мільйонів євро
Французьке агентство розвитку виділить Україні кредит на пільгових умовах у розмірі до 100 млн євро для здійснення фінансування видатків загального фонду державного бюджету.
Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, відповідну постанову про залучення цього кредиту уряд ухвалив 18 листопада.
Прийнятою постановою врегульовано залучення коштів зазначеного кредиту в 2022 році, а також затверджено його Основні умови, зокрема:
на суму кредиту нараховуються проценти за процентною ставкою 1,04 % річних;
остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на 5,5 року від дати укладення кредитного договору).
Як повідомлялося, у жовтні міністри оборони України та Франції підписали угоду про надання українській стороні гранту на 100 млн євро для постачання французьких озброєнь.
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