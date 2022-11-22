Мінфін залучив від розміщення військових ОВДП 1,2 мільярда: максимальну ставку підняли до 19,25%

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 22 листопала, залучило від розміщення військових облігацій 1,180 млрд грн. Ставка за гривневими 2-річними паперами зросла до 19,25%.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.
Так, від розміщення 6-місяних ОВДП залучили 236 млн грн, ставка за ними залишилась на рівні 14% річних.
Від розміщення річних паперів надійшло лише 13 млн грн, ставка за ними залишилась незмінною - 14% річних.
Водночас від продажу облігацій з терміном обігу 1,2 роки зі ставкою 18,5% залучили лише 12 млн грн.
При цьому ставка за гривневими 2-річними паперами зросла до 19,25%, від розміщення таких облігацій вдалось залучити найбільше - 918 млн грн.
Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті
|Номер аукціону
|192*
|193*
|194
|195
|Код випуску облігацій
|ДорозміщенняUA4000226427
|ДорозміщенняUA4000226260
|Дорозміщення UA4000224380
|ДорозміщенняUA4000222152
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.,
| -
| -
| -
| -
| Дата проведення
| 22.11.2022
| 22.11.2022
| 22.11.2022
| 22.11.2022
| Дата оплати за придбані облігації
| 23.11.2022
| 23.11.2022
| 23.11.2022
| 23.11.2022
| Строк оплати відсотків
|
| 29.03.2023
| 15.02.2023
| 03.05.2023
| Строк оплати відсотків
|
| 27.09.2023
| 16.08.2023
| 01.11.2023
| Строк оплати відсотків
|
|
| 14.02.2024
| 01.05.2024
| Строк оплати відсотків
|
|
|
| 30.10.2024
| Розмір купонного платежу однією облігацію
| -
| 80.00
| 64.70
| 63.50
| Номінальний рівень дохідності, %
| 12.00
| 16.00
| 12.94
| 12.70
|Термін обігу, (днів)
|133
|308
|448
|707
| Дата погашення
| 05.04.2023
| 27.09.2023
| 14.02.2024
| 30.10.2024
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 248536000
| 12146000
| 12663000
| 1014858000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 248536000
| 12146000
| 12663000
| 1014858000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 14563669000
| 7109706000
| 4165680000
| 6283068000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 19
| 11
| 5
| 5
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 18
| 10
| 4
| 5
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 15.00
| 18.00
| 19.00
| 19.25
| Мінімальний рівень прибутковості облігацій, %
| 14.00
| 14.00
| 18.50
| 19.25
| Встановлена прибутковість, %
| 14.00
| 14.00
| 18.50
| 19.25
| Середньозважена прибутковість, %
| 14.00
| 14.00
| 18.50
| 19.25
|Надходження до бюджету
|236472062.56
|12625767.00
|12350350.53
|918324707.04
Дані: Мінфін України
* - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"