Мінфін залучив від розміщення військових ОВДП 1,2 мільярда: максимальну ставку підняли до 19,25%

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 22 листопала, залучило від розміщення військових облігацій 1,180 млрд грн. Ставка за гривневими 2-річними паперами зросла до 19,25%.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

Так, від розміщення 6-місяних ОВДП залучили 236 млн грн, ставка за ними залишилась на рівні 14% річних.



Від розміщення річних паперів надійшло лише 13 млн грн, ставка за ними залишилась незмінною - 14% річних.

Водночас від продажу облігацій з терміном обігу 1,2 роки зі ставкою 18,5% залучили лише 12 млн грн.

При цьому ставка за гривневими 2-річними паперами зросла до 19,25%, від розміщення таких облігацій вдалось залучити найбільше - 918 млн грн.

Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті

Номер аукціону 192* 193* 194 195 Код випуску облігацій ДорозміщенняUA4000226427 ДорозміщенняUA4000226260 Дорозміщення UA4000224380 ДорозміщенняUA4000222152 Номінальна вартість 1000 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт., - - - - Дата проведення 22.11.2022 22.11.2022 22.11.2022 22.11.2022 Дата оплати за придбані облігації 23.11.2022 23.11.2022 23.11.2022 23.11.2022 Строк оплати відсотків 29.03.2023 15.02.2023 03.05.2023 Строк оплати відсотків 27.09.2023 16.08.2023 01.11.2023 Строк оплати відсотків 14.02.2024 01.05.2024 Строк оплати відсотків 30.10.2024 Розмір купонного платежу однією облігацію - 80.00 64.70 63.50 Номінальний рівень дохідності, % 12.00 16.00 12.94 12.70 Термін обігу, (днів) 133 308 448 707 Дата погашення 05.04.2023 27.09.2023 14.02.2024 30.10.2024 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 248536000 12146000 12663000 1014858000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 248536000 12146000 12663000 1014858000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 14563669000 7109706000 4165680000 6283068000 Кількість поданих заявок, шт. 19 11 5 5 Кількість задоволених заявок, шт. 18 10 4 5 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 15.00 18.00 19.00 19.25 Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % 14.00 14.00 18.50 19.25 Встановлена прибутковість, % 14.00 14.00 18.50 19.25 Середньозважена прибутковість, % 14.00 14.00 18.50 19.25 Надходження до бюджету 236472062.56 12625767.00 12350350.53 918324707.04

Дані: Мінфін України

* - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"