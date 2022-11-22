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Мінфін залучив від розміщення військових ОВДП 1,2 мільярда: максимальну ставку підняли до 19,25%

17:19 22.11.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 22 листопала, залучило від розміщення військових облігацій 1,180 млрд грн. Ставка за гривневими 2-річними паперами зросла до 19,25%.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

Так, від розміщення 6-місяних ОВДП залучили 236 млн грн, ставка за ними залишилась на рівні 14% річних.

Від розміщення річних паперів надійшло лише 13 млн грн, ставка за ними залишилась незмінною - 14% річних.

Водночас від продажу облігацій з терміном обігу 1,2 роки зі ставкою 18,5% залучили лише 12 млн грн.

При цьому ставка за гривневими 2-річними паперами зросла до 19,25%, від розміщення таких облігацій вдалось залучити найбільше - 918 млн грн.


Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті

Номер аукціону192*193*194195
Код випуску облігаційДорозміщенняUA4000226427ДорозміщенняUA4000226260Дорозміщення UA4000224380ДорозміщенняUA4000222152
Номінальна вартість 1000 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт., - - - -
Дата проведення 22.11.2022 22.11.2022 22.11.2022 22.11.2022
Дата оплати за придбані облігації 23.11.2022 23.11.2022 23.11.2022 23.11.2022
Строк оплати відсотків   29.03.2023 15.02.2023 03.05.2023
Строк оплати відсотків   27.09.2023 16.08.2023 01.11.2023
Строк оплати відсотків    14.02.2024 01.05.2024
Строк оплати відсотків     30.10.2024
Розмір купонного платежу однією облігацію - 80.00 64.70 63.50
Номінальний рівень дохідності, % 12.00 16.00 12.94 12.70
Термін обігу, (днів)133308448707
Дата погашення 05.04.2023 27.09.2023 14.02.2024 30.10.2024
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 248536000 12146000 12663000 1014858000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 248536000 12146000 12663000 1014858000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 14563669000 7109706000 4165680000 6283068000
Кількість поданих заявок, шт. 19 11 5 5
Кількість задоволених заявок, шт. 18 10 4 5
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 15.00 18.00 19.00 19.25
Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % 14.00 14.00 18.50 19.25
Встановлена прибутковість, % 14.00 14.00 18.50 19.25
Середньозважена прибутковість, % 14.00 14.00 18.50 19.25
Надходження до бюджету236472062.5612625767.0012350350.53918324707.04

Дані: Мінфін України

* - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"
За матеріалами: Економічна правда
 

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