Фінансові новини
- |
- 22.11.22
- |
- 12:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У пошуках мільярда: Криптовалютна біржа Genesis може збанкрутувати за FTX
09:38 22.11.2022 |
Криптовалютна біржа Genesis щосили намагається зібрати свіжі гроші для свого кредитного підрозділу і попереджає потенційних інвесторів, що їй, можливо, доведеться оголосити про банкрутство, якщо її зусилля не увінчаються успіхом.
Genesis провела останні кілька днів у пошуках щонайменше 1 мільярда доларів нового капіталу, про що повідомили Bloomberg люди, які попросили не називати їхніх імен, оскільки обговорення мають приватний характер. За їх словами, це включало переговори про потенційні інвестиції з боку криптобіржі Binance, але поки що фінансування не підтвердилося.
Прагнення до фінансування було викликано нестачею ліквідності після раптового краху FTX, однієї з найбільших у світі криптовалютних бірж.
«У нас немає планів оголосити про банкрутство найближчим часом, - повідомив представник Genesis. - Наша мета - врегулювати ситуацію на основі консенсусу без подання заяви про банкрутство. Genesis продовжує вести конструктивні переговори із кредиторами».
Інші платформи також стикаються зі своїми власними проблемами, оскільки вони почали отримувати запити на погашення кредитів після того, як заява про банкрутство FTX розбурхала крипто-сектор і викликала хвилювання інвесторів.
Представник Binance відмовився від коментарів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ПА НАТО визнала РФ державою-терористом - Чернєв
|Норвегія профінансує закупівлю газу для України на 200 млн доларів
|Прем'єр Британії у Києві пообіцяв посилити ППО України 125 зенітними гарматами
|Скандал у НОК України. Що відбувається і чому
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар стабілізується, оскільки Китай посилює обмеження COVID
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 22.11.22
|Страховики життя України за 9 міс.-2022 скоротили збирання чистих премій на 17%, збільшили виплати на 5,1%
|Страховики життя у січні-вересні скоротили агентські винагороди на 35%, на маркетинг та рекламу на 38%
|У пошуках мільярда: Криптовалютна біржа Genesis може збанкрутувати за FTX
|Ціна на золото зростає після зниження напередодні
|Азіатські індекси торгуються без єдиної динаміки
Бізнес
|Маск спровокував звільнення сотень працівників Twitter ультиматумом про «жорстку роботу» - тепер вмовляє їх лишитися і вже не проти дистанційки
|У криптобіржі FTX не виявилося адекватної бухгалтерії, а корпоративні витрати схвалювалися смайликами
|Британія скасовує продаж свого найбільшого заводу мікрочипів компанії, пов'язаній з Китаєм
|Ілон Маск заявив, що більше не хоче бути гендиректором Twitter, Tesla чи будь-якої іншої компанії
|Qualcomm представила флагманський чіп Snapdragon 8 Gen 2 - потужний ШІ-двигун, Wi-Fi 7 і швидкість 5G до 10 Гбіт/с
|Найбільше у світі рекламне агентство оголосило розміщення реклами у Twitter «високим ризиком»
|Google заплатить $391,5 млн за приховане відстеження історії місцезнаходження користувачів