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У пошуках мільярда: Криптовалютна біржа Genesis може збанкрутувати за FTX

09:38 22.11.2022 |

Фінанси

 

Криптовалютна біржа Genesis щосили намагається зібрати свіжі гроші для свого кредитного підрозділу і попереджає потенційних інвесторів, що їй, можливо, доведеться оголосити про банкрутство, якщо її зусилля не увінчаються успіхом.

Genesis провела останні кілька днів у пошуках щонайменше 1 мільярда доларів нового капіталу, про що повідомили Bloomberg люди, які попросили не називати їхніх імен, оскільки обговорення мають приватний характер. За їх словами, це включало переговори про потенційні інвестиції з боку криптобіржі Binance, але поки що фінансування не підтвердилося.

Прагнення до фінансування було викликано нестачею ліквідності після раптового краху FTX, однієї з найбільших у світі криптовалютних бірж.

«У нас немає планів оголосити про банкрутство найближчим часом, - повідомив представник Genesis. - Наша мета - врегулювати ситуацію на основі консенсусу без подання заяви про банкрутство. Genesis продовжує вести конструктивні переговори із кредиторами».

Інші платформи також стикаються зі своїми власними проблемами, оскільки вони почали отримувати запити на погашення кредитів після того, як заява про банкрутство FTX розбурхала крипто-сектор і викликала хвилювання інвесторів.

Представник Binance відмовився від коментарів.


У пошуках мільярда: Криптовалютна біржа Genesis може збанкрутувати за FTX
За матеріалами: Boomberg
Ключові теги: bitcoin
 

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