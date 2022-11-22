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АНАЛІТИКА

Ціна на золото зростає після зниження напередодні

08:26 22.11.2022 |

Фінанси

 

Вартість золота у вівторок вранці піднімається після зниження напередодні на 0,8%, випливає з цих торгів.

Станом на 7:34 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростає на 6,45 долара, або на 0,37%, до 1 746,05 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 1,44% - до 21,172 долара за унцію.

І на валютному ринку, і на ринку дорогоцінних металів сьогодні вранці спостерігається корекція. Курс євро до долара зростає до 1,0259 долара з рівня минулого закриття 1,0241 долара, курс долара до єни знижується до 141,71 єни зі 142,12 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускається на 0,21%, до 107,61 пункту.

Ослаблення американської валюти робить золото більш доступним для покупки дорогоцінного металу в іншій валюті. І вартість золота знову прагне подолати позначку 1 750 доларів за унцію, де вона знаходилася до того, як подешевшати на 0,83% у понеділок.

Трейдери також продовжують чекати на публікацію протоколу листопадового засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США в середу. У документі можуть бути підказки щодо того, які заходи регулятор надалі планує вживати, також протокол може містити більше деталей з приводу економічних прогнозів.
Ключові теги: золото
 

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