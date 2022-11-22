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АНАЛІТИКА

Азіатські індекси торгуються без єдиної динаміки

08:15 22.11.2022 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у вівторок не демонструють єдиної динаміки, у тому числі тому, що ставка на зростання котирувань китайських акцій вимагатиме більш тривалого очікування.

Станом на 7.45 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зростає на 0,75%, до 3 108,3 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - опускається на 0,04%, до 2 027,8 пункту, гонконгський Hang 0,21%, до 17618 пунктів. Південнокорейський KOSPI скорочується на 0,29%, до 2412,5 пункту, австралійський S&P/ASX 200 зростає на 0,71%, до 7189,9 пункту. японський Nikkei 225 збільшується на 0,71%, до 28 143,5 пунктів.

"Побоювання з приводу ситуації навколо ковіда в Китаї чинять тиск на перспективи світового попиту. Позиціонування на зростання для китайських акцій вимагатиме більш тривалого очікування", - розповів агентству Ассошіейтед Прес аналітик Activ Trades Андерсон Алвіш (Anderson Alves).

Таким чином, інвестори в Китаї перебувають у нерішучості, про що свідчать і різноспрямовані рухи індексів там.

Подібні настрої поширюються і на інші ринки в Азії, тим більше, що напередодні основні фондові індекси в США знизилися, зокрема технологічний NASDAQ - на 1%.
 

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