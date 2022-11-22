Американські індекси впали у понеділок через побоювання з приводу посилення обмежень на COVID-19 у Китаї

Основні індекси Уолл-стріт у понеділок закрилися з невеликими втратами через побоювання, що Китай може відновити суворіші заходи щодо боротьби з COVID-19 після того, як він заявив, що зіткнувся з найсерйознішим випробуванням пандемії.

У понеділок Пекін заявив, що закриє підприємства і школи в районах, що сильно постраждали, і посилить правила в'їзду в місто, оскільки кількість заражень збільшилася.

"Є побоювання, що Китай може відновити деякі з обмежень COVID, які вони нібито щойно почали знімати", - сказала Керол Шлейф, заступник головного інвестиційного директора BMO Family Office.

Американські оператори казино з бізнесом у Китаї, включаючи Wynn Resorts Ltd, Las Vegas Sands Corp, MGM Resorts (NYSE: MGM) International та Melco Resorts & Entertainment Ltd, впали як щонайменше 2%.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 45,41 пункту, або 0,13%, до 33 700,28 пункту, S&P 500 - на 15,4 пункту, або 0,39%, до 3949,94 пункту, а Nasdaq Composite - на 121,55 пункту, або 1,09%, до 11 024,51 пункту.

Обсяг торгів у понеділок був низьким і, ймовірно, зменшиться напередодні свята Подяки у четвер, що зробить ринки схильними до волатильності.

Обсяг на біржах США склав 9,43 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,88 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

"Якщо ви хочете звинуватити деяку фіксацію прибутку в певних побоюваннях щодо сплесків випадків COVID, це нормально", - сказав Джек Янасевич, провідний портфельний стратег та портфельний менеджер Natixis Investment Managers Solutions. «Це стає справді складно через обсяг».

Акції скоротили втрати на початку дня після того, як президент Федеральної резервної системи Сан-Франциско Мері Дейлі прокоментувала, що чиновники мають бути обережними, щоб уникнути «болісного спаду».

Президент ФРБ Клівленд Лоретта Местер повторила Дейлі, заявивши, що підтримує невелике підвищення ставки в грудні.

Індекс енергетичного сектора S&P 500 у понеділок упав майже на 3% до найнижчого рівня за чотири тижні, оскільки ціни на нафту впали більш ніж на 5% після повідомлення про те, що Саудівська Аравія та інші виробники нафти ОПЕК обговорюють збільшення видобутку. Однак індекс скоротив втрати після того, як Саудівська Аравія спростувала чутки про це.

Енергетика була єдиним великим сектором S&P 500, який протягом року зріс приблизно на 63%.

Акції Walt Disney Co підскочили на 6,30% після повернення Боба Айгера на посаду виконавчого директора гіганта індустрії розваг.

S&P 500 продовжив своє падіння порівняно з попереднім тижнем, коли кілька чиновників Федеральної резервної системи підтвердили обіцянку центрального банку підвищувати ставки доти, доки інфляція не буде під контролем, оскільки інвестори тепер чекають на публікацію протоколу листопадового засідання ФРС у середу.

Трейдери роблять ставку на підвищення ставок на 50 базисних пунктів на грудневому засіданні, при цьому пік ставок очікується у червні.

Серед інших акцій акції Tesla Inc впали на 6,84% після того, як виробник електромобілів заявив, що відкликатиме автомобілі в Сполучених Штатах через проблему, яка може призвести до того, що задні ліхтарі періодично не спалахують.

Програма для гей-знайомств Grindr впала на 46,00% на тлі загальної слабкості ринку після різкого зльоту під час свого дебюту на Нью-Йоркській фондовій біржі на попередній сесії.

Випусків, що відхилялися, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 1,27 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,60 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 9 нових 52-тижневих максимумів та 2 нових мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 96 нових максимумів та 220 нових мінімумів.