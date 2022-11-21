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Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на 65 мільярдів, – Мінфін
За минулий тиждень у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 288 пільгових кредитів на загальну суму 1,08 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Загалом із моменту старту програми суб'єкти підприємництва станом на 21 листопада отримали від уповноважених банків 50 382 кредити на загальну суму 154,6 млрд грн, з яких 32 434 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 61,92 млрд грн.
За період дії воєнного стану в Україні у межах держпрограми укладено 15 560 кредитних договори на загальну суму 64,98 млрд грн.
Із них 780 млн грн - на інвестиційні цілі; 5,55 млрд грн - як антикризові кредити; 4,32 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 25,72 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та ще 28,59 млрд грн - на антивоєнні цілі.
Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.
На сьогодні за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.
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