ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 21.11.22

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 14 по 18 листопада він придбав $16,1 млн, що трохи більше за звичайні обсяги купівлі в період війни ($7-8 млн), тоді як продав $182,2 млн порівняно з $326,5 млн тижнем раніше.