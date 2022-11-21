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Ціни на золото продовжують помірно знижуватись
08:14 21.11.2022 |
Вартість золота в понеділок вранці опускається, поки ринки, як і тижнем раніше, чекають на підвищення облікової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) США в грудні, свідчать дані торгів.
Станом на 7:17 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 6,65 долара, або на 0,38%, до 1 747,75 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшає на 1,05%, до 20,777 долара за унцію.
Трейдери продовжуватимуть виявляти обережність, оцінюючи перспективи монетарної політики в США. Більшість аналітиків очікують у грудні чергового підвищення облікової ставки. Посилення монетарної політики негативне для вартості золота.
Це вже призвело до деякого здешевлення золота на 0,42% за минулий тиждень на Comex.
Також на ринок зараз впливає деяке зміцнення долара щодо інших основних світових валют, яке робить золото менш доступним для покупки в іншій валюті.
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