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Долар зміцнюється як актив-прихісток
08:11 21.11.2022 |
Курс долара в понеділок вранці помітно зростає до інших основних світових валют, таких як євро чи єна, на підвищеному попиті на активи-прихістки свідчать дані торгів та коментар аналітика.
Станом на 7.44 EET курс євро до долара знижується до 1,0277 долара з рівня минулого закриття 1,0325 долара, курс долара до єни зростає до 140,50 єни з 140,28 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) збільшується на 0,41%, до 107,37 пункту.
У центрі уваги інвесторів залишається ситуація з коронавірусом у Китаї. Так, у вихідні в країні були зареєстровані перші майже за півроку смерті, пов'язані з ковідом, що, у свою чергу, посилило побоювання щодо посилення ковидних обмежень, що негативно впливають на китайську економіку.
"Китайські новини про коронавірус чинять тиск на настрої інвесторів", - наводить агентство Bloomberg слова валютного аналітика Westpac Імре Шпайцера (Imre Speizer).
"Це стимулює зробити ставку на "притулок, причому долар тут головний бенефіціар", сказав експерт.
Крім того, інвестори продовжують оцінювати перспективи політики Федеральної резервної системи (ФРС) США після заяви президента ФРБ Сент-Луїса Джеймса Булларда (James Bullard) щодо необхідності подальшого підвищення ставки рефінансування у США. Посилення монетарної політики позитивне для відповідної валюти, тому "яструбині" коментарі про намір продовжувати посилення сприяють подорожчанню долара.
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