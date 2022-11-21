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АНАЛІТИКА

Фондові індекси АТР здебільшого знижуються

07:28 21.11.2022 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у понеділок переважно знижуються, переймаючи тижневу динаміку американських бірж, свідчать дані торгів.

Станом на 6.46 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижується на 0,81%, до 3072,09 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,52%, до 2018,68 пункту, гонконгський Hang Seng %, до 17 625,5 пункту. Південнокорейський KOSPI зменшується на 1,17%, до 2415,79 пунктів, японський Nikkei 225 зростає на 0,03%, до 27911,5 пунктів. Австралійський S&P/ASX 200 знижується на 0,16%, до 7140,6 пунктів.

Фондові біржі США переважно знизилися за минулий тиждень після заяви голови Федерального резервного банку Сент-Луїса Джеймса Булларда (James Bullard) про те, що подальше підвищення облікової ставки в країні поки що потрібне. Це, своєю чергою, посилює побоювання рецесії у гравців ринку. У підсумку, за тиждень індекс високотехнологічних компаній NASDAQ знизився на 1,55%, індекс широкого ринку S&P - на 0,68%.

"Буллард приглушив світло на ралі", - сказав агентству Блумберг аналітик Mizuho Bank Тан Бун Хен (Tan Boon Heng).
 

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