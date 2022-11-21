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S&P 500 у п'ятницю закрився зростанням, на чолі із захисними акціями
07:06 21.11.2022 |
Базовий індекс Уолл-стріт S&P 500 у п'ятницю закрився підвищенням на тлі нестабільної торгової сесії, оскільки зростання захисних акцій затьмарило зниження цін на енергоносії, а інвестори проігнорували яструбині коментарі представників Федеральної резервної системи з приводу підвищення процентних ставок.
Голова Федерального резервного банку Бостона Сьюзан Коллінз заявила, що оскільки мало свідчень того, що ціновий тиск слабшає, ФРС, можливо, доведеться ще раз підвищити ставку на 75 базисних пунктів, оскільки вона прагне взяти інфляцію під контроль.
У четвер президент ФРС Сент-Луїса Джеймс Буллард спровокував падіння акцій, заявивши, що ФРС необхідно продовжувати підвищувати відсоткові ставки, враховуючи, що їх посилення досі «мало лише обмежений вплив на інфляцію, що спостерігається».
З Коллінзом, а потім з Буллардом «у нас була дуже яструбина розмова, але ринок справді сприйняв це спокійно», - сказав Кіт Лернер, один із директорів з інвестицій у Trust Advisory Services. "Це не призвело до падіння ринку, як це було в минулому".
Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 199,37 пункту, або 0,59%, до 33 745,69 пункту, S&P 500 додав 18,78 пункту, або 0,48%, до 3965,34 пункту, а Nasdaq Composite додав ,11 Пункт, або 0,01%, до 11 146,06 пункту.
За тиждень індекс S&P 500 впав на 0,7%, трохи відступивши після сильного місячного зростання, викликаного м'якшими, ніж очікувалося, даними інфляції, які породили надії на те, що центральний банк зможе стримати своє негативне для ринку підвищення ставок.
Nasdaq за тиждень упав на 1,6%, тоді як Dow практично не змінився.
«Ринки перебувають у певній затримці» напередодні виходу даних із зайнятості та інших економічних даних, говорить Лорен Гудвін, економіст та портфельний стратег New York Life Investments.
"Звичайно, всіма акціями рухає політика ФРС і сила тяжіння, яку підвищення процентних ставок чинить на фондовий комплекс в цілому", - сказав Гудвін. «Ми навряд чи побачимо якісь реальні докази з погляду потенційного зниження тиску на заробітну плату чи інфляційного тиску протягом ще кількох тижнів».
Захисні групи лідирували серед секторів S&P 500: комунальні послуги зросли на 2%, нерухомість - на 1,3%, а охорона здоров'я - на 1,2%.
Енергетичний сектор впав на 0,9%, оскільки ціни на нафту впали через побоювання з приводу послаблення попиту в Китаї та подальшого підвищення процентних ставок у США.
Згідно новин компанії, акції програми для гей-знайомств Grindr різко зросли приблизно на 214% після їх дебюту на ринку після того, як компанія завершила злиття зі спеціальною компанією з придбання.
Акції Gap Inc зросли на 7,6% після того, як компанія перевершила оцінки Уолл-стріт за квартальними продажами та прибутками.
Акції Live Nation Entertainment впали на 7,8% після того, як The New York Times повідомила, що Міністерство юстиції США розслідує, чи материнська компанія Ticketmaster зловживала своєю владою над багатомільярдною індустрією живої музики.
Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,54 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,13 до 1 сприяло зростанню.
S&P 500 показав 8 нових 52-тижневих максимумів та 3 нових мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 62 нових максимуми та 141 новий мінімум.
Близько 9,7 млрд акцій перейшли з рук до рук на біржах США порівняно із середнім показником у 12 млрд на день за останні 20 сесій.
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