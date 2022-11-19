Фінансові новини
- |
- 19.11.22
- |
- 01:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Чистий продаж валюти Нацбанком цього тижня знизився до $166,1 млн
23:26 18.11.2022 |
Чистий продаж доларів Національним банком України цього тижня знизився до $166,1 млн з $295,0 млн тижнем раніше.
Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 14 по 18 листопада він придбав $16,1 млн, що трохи більше за звичайні обсяги купівлі в період війни ($7-8 млн), тоді як продав $182,2 млн порівняно з $326,5 млн тижнем раніше.
На готівковому ринку гривня за підсумками тижня зміцнилася приблизно на 0,3 грн - близько 40,25 грн/$1, спред між курсами купівлі та продажу залишається досить вузьким.
У жовтні обсяг інтервенцій Нацбанку склав $2,03 млрд порівняно з $2,75 млрд у вересні, $1,33 млрд у серпні та $1,2 млрд у липні і залишається набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд) та травні ( $3,4 млрд).
Загалом з початку року по 18 листопада включно НБУ придбав на ринку $3 млрд 226,9 млн та EUR111,0 млн, а продав $22 млрд 427,0 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.
У тому числі з початку війни купівля валюти досягла $2 млрд 570,0 млн і EUR111,0 млн, а продаж - $19 млрд 656,8 млн і EUR1 млрд 789,1 млн.
Міжнародні резерви України станом на 1 листопада 2022 року, за даними НБУ, становили $25 млрд 244,2 млн (в еквіваленті), що на 5,5% більше, ніж на початок жовтня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Марош Шефчович, віцепрезидент Єврокомісії: Сировинні матеріали можуть перетворити Україну на світову суперсилу
|В.о. гендиректора «Довженко-Центру» Каждан подала у відставку, новим в.о. призначений Алферов - Держкіно
|Запас крилатих ракет в РФ вичерпується до позначки, критичної для Кремля: у хід пішли КР із «ядерного арсеналу»
|«Зимовий бій сприятливий для українців». Якою буде війна після «Рамштайну-7»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Чистий продаж валюти Нацбанком цього тижня знизився до $166,1 млн
|Євро слабо дорожчає до долара на заявах Лагард, єна зміцнюється на даних про інфляцію в Японії
|Фондові індекси Азії закрилися переважно в мінусі
|У криптобіржі FTX не виявилося адекватної бухгалтерії, а корпоративні витрати схвалювалися смайликами
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 18.11.22
|Золото подешевшало на очікуваннях підвищення ставки ФРС США
Бізнес
|Найбільше у світі рекламне агентство оголосило розміщення реклами у Twitter «високим ризиком»
|Google заплатить $391,5 млн за приховане відстеження історії місцезнаходження користувачів
|Маск без попередження звільнив тисячі аутсорсингових модераторів Twitter, – ЗМІ
|Збанкрутілу криптобіржу FTX запідозрили в крадіжці коштів клієнтів, - Bloomberg
|Twitter може нарватися на мільярдні штрафи - Ілон Маск запевняє, що підкорятиметься законам
|Ілон Маск визнав, що Twitter може збанкрутувати. З компанії звільняються ключові співробітники
|Банки, що фінансували операцію Ілона Маска з Twitter, ризикують втратити мільярди доларів