Чистий продаж валюти Нацбанком цього тижня знизився до $166,1 млн

Чистий продаж доларів Національним банком України цього тижня знизився до $166,1 млн з $295,0 млн тижнем раніше.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 14 по 18 листопада він придбав $16,1 млн, що трохи більше за звичайні обсяги купівлі в період війни ($7-8 млн), тоді як продав $182,2 млн порівняно з $326,5 млн тижнем раніше.

На готівковому ринку гривня за підсумками тижня зміцнилася приблизно на 0,3 грн - близько 40,25 грн/$1, спред між курсами купівлі та продажу залишається досить вузьким.

У жовтні обсяг інтервенцій Нацбанку склав $2,03 млрд порівняно з $2,75 млрд у вересні, $1,33 млрд у серпні та $1,2 млрд у липні і залишається набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд) та травні ( $3,4 млрд).

Загалом з початку року по 18 листопада включно НБУ придбав на ринку $3 млрд 226,9 млн та EUR111,0 млн, а продав $22 млрд 427,0 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

У тому числі з початку війни купівля валюти досягла $2 млрд 570,0 млн і EUR111,0 млн, а продаж - $19 млрд 656,8 млн і EUR1 млрд 789,1 млн.

Міжнародні резерви України станом на 1 листопада 2022 року, за даними НБУ, становили $25 млрд 244,2 млн (в еквіваленті), що на 5,5% більше, ніж на початок жовтня.