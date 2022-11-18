Євро слабо дорожчає до долара на заявах Лагард, єна зміцнюється на даних про інфляцію в Японії

Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю після впевненого зміцнення за підсумками попередньої сесії на "яструбиних" сигналах від керівників Федеральної резервної системи (ФРС).

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона) втрачає 0,14%, ширший WSJ Dollar - 0,20%.

Пара євро/долар за даними на 15:10 кск торгується на рівні $1,0374 порівняно $1,0366 на закриття попередньої сесії.

У четвер долар зміцнився на заявах президента Федерального резервного банку Сент-Луїса Джеймса Балларда про те, що американському ЦБ доведеться продовжувати зростання базової процентної ставки. Її поточний рівень не обмежує економічної активності достатньою мірою, щоб послабити інфляцію, сказав Баллард під час виступу в Луїсвіллі.

Баллард не уточнив, наскільки високо, на його думку, має бути підвищено ставку. Однак графіки, які супроводжували його виступ, показували, що її рівень може бути в діапазоні 5-7%, зазначає Market Watch.

Підтримку європейській валюті в п'ятницю надають "яструбині" заяви президента Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард. За її словами, ЄЦБ продовжуватиме підйом ставок, щоб довести їх до рівнів, які зможуть обмежити економічну активність.

"Ми плануємо продовжити підвищення ставок, оскільки простої відмови від стимулювальної політики може виявитися недостатньо, - сказала вона під час виступу у Франкфурті у п'ятницю. - Зрештою ми підвищимо ставки до рівнів, які дозволять нам повернути інфляцію до нашого середньострокового цільового показника".

Лагард зазначила, що ризик рецесії в єврозоні посилився, однак самого економічного спаду буде недостатньо, щоб стримати інфляцію.

Вартість долара в парі з єною опустилася під час торгів до 139,83 єни проти 140,2 єни в четвер на тлі статданих, що показали прискорення інфляції в Японії до максимального рівня з січня 1991 року.

Споживчі ціни в країні в жовтні зросли на 3,7% у річному вираженні на тлі зростання вартості продуктів харчування та сировинних товарів. Місяцем раніше інфляція у Японії становила 3%.

Споживчі ціни без урахування свіжих продуктів харчування (ключовий показник, що відстежується Банком Японії) минулого місяця збільшилися на 3,6% у річному вираженні - максимально з лютого 1982 року.

Курс фунта піднявся до 15:10 за московським часом піднявся до $1,1913 порівняно з $1,1866 напередодні.

Вартість долара щодо юаня опустилася під час торгів до 7,1161 проти 7,1574 за підсумками попередньої сесії.