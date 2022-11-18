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Фондові індекси АТР завершують торговельний тиждень переважно зростанням

07:50 18.11.2022 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у п'ятницю переважно збільшуються, при цьому японський - знижується після виходу даних про сплеск у країні інфляції до рекорду за вісім років, свідчать дані торгів.

Станом на 6.46 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижується на 0,11%, до 3111,92 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - зростає на 0,37%, до 2046,66 пункту, гонконгський Hang 61%, до 18 156 пункту. Південнокорейський KOSPI збільшується на 0,32%, до 2448,95 пунктів, японський Nikkei 225 знижується на 0,11%, до 27899 пунктів. Австралійський S&P/ASX 200 - зростає на 0,19%, до 7149 пунктів.

Азіатські фондові ринки переважно зростають, завершуючи черговий робочий тиждень. Японський індекс дещо знижується після виходу даних про сплеск інфляції в країні.

Споживчі ціни в Японії зросли на рекордні з весни 2014 3,7% у річному вимірі за результатами жовтня після 3% у вересні. А базові споживчі ціни в країні, до яких не входить вартість продуктів харчування, зросли в річному обчислені на 3,6%, що стало рекордом з лютого 1982 року.
 

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