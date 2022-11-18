Золото подешевшало на очікуваннях підвищення ставки ФРС США

Вартість золота в п'ятницю вранці опускається, випливає з цих торгів. Трейдери, як і раніше, чекають підвищення ставки Федеральної резервної системи (ФРС) США в грудні.

Станом на 6:56 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалась на 11,05 долара, або на 0,62% - до 1 764,75 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 1,82% - до 21,133 долара за унцію.

З початку тижня золото може показати зниження після двох тижнів зростання, а з листопада ціна дорогоцінного металу піднялася на 7,6%, приблизно з 1640 доларів.

Інвестори виявляють обережність у п'ятницю, продовжуючи оцінювати перспективи політики ФРС. Ринки вважають, що регулятор у грудні знову підвищить ставку, але сповільнить темпи підвищення до 50 базисних пунктів після чотирьох підвищення на 75 базисних пунктів. При цьому представники ФРС заявляють про прихильність до подальшого посилення монетарної політики на тлі, як і раніше, високої інфляції.

Золото чутливе до сигналів від ФРС, оскільки дії регулятора впливають курс долара.

Загалом торги виявляють волатильність наприкінці тижня. Долар знижується до інших світових валют, причому дешевшають і золото, і нафта. Зазвичай здешевлення американської валюти, навпаки, підтримує котирування сировини, роблячи її доступнішою для власників іншої валюти.