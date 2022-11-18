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Долар слабшає в очікуванні зниження темпів посилення монетарної політики у США
07:15 18.11.2022 |
Вартість долара до інших основних світових валют, таких як євро та єна, опускається в п'ятницю вранці, ринки продовжують чекати сигналів від Федеральної резервної системи (ФРС) США.
Станом на 6.44 EET курс євро до долара зростає до 1,0367 долара з рівня минулого закриття 1,0360 долара, курс долара до єни опускається до 139,92 єни зі 140,18 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зменшується на 0,15% до 106,53 пункту.
Трейдери загалом виявляють обережність, продовжуючи оцінювати перспективи навколо облікової ставки Федрезерва. За даними CME Group, 81% аналітиків прогнозують її підвищення у грудні на 0,5 процентного пункту, до 4,25-4,5% річних. При цьому ще недавно більшість схилялася до різкішого підвищення - на 0,75 в.п., як це відбувалося на кількох попередніх засіданнях ФРС.
Аналітики при цьому не виключають зміни тренду, але через поточну ситуацію все ж таки не очікують від американської валюти "подвигів", як це було роком раніше. "Чекайте, що зростання долара буде мінливим і менш якісним, ніж минулого року", - вважають стратеги Goldman Sachs, яких цитує агентство Bloomberg.
Експерти у зв'язку з цим звернули увагу на ознаки стійкості економіки та ринку праці як підтримуючі фактори, а як негативні відзначили сприйнятливість ринку до негативної статистики про економіку та інфляцію.
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