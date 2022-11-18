Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар слабшає в очікуванні зниження темпів посилення монетарної політики у США

07:15 18.11.2022 |

Фінанси

 

Вартість долара до інших основних світових валют, таких як євро та єна, опускається в п'ятницю вранці, ринки продовжують чекати сигналів від Федеральної резервної системи (ФРС) США.

Станом на 6.44 EET курс євро до долара зростає до 1,0367 долара з рівня минулого закриття 1,0360 долара, курс долара до єни опускається до 139,92 єни зі 140,18 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зменшується на 0,15% до 106,53 пункту.

Трейдери загалом виявляють обережність, продовжуючи оцінювати перспективи навколо облікової ставки Федрезерва. За даними CME Group, 81% аналітиків прогнозують її підвищення у грудні на 0,5 процентного пункту, до 4,25-4,5% річних. При цьому ще недавно більшість схилялася до різкішого підвищення - на 0,75 в.п., як це відбувалося на кількох попередніх засіданнях ФРС.

Аналітики при цьому не виключають зміни тренду, але через поточну ситуацію все ж таки не очікують від американської валюти "подвигів", як це було роком раніше. "Чекайте, що зростання долара буде мінливим і менш якісним, ніж минулого року", - вважають стратеги Goldman Sachs, яких цитує агентство Bloomberg.

Експерти у зв'язку з цим звернули увагу на ознаки стійкості економіки та ринку праці як підтримуючі фактори, а як негативні відзначили сприйнятливість ринку до негативної статистики про економіку та інфляцію.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,7681
  0,3254
 0,85

Курс обміну валют на вчора, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9136  0,04 0,10 40,6168  0,06 0,14
EUR 40,3273  0,11 0,26 41,5245  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9000  0,03 0,09 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес