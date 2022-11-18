Американські індекси впали через яструбині офіційні коментарі ФРС

Основні індекси Уолл-Стріт завершили торги в четвер невеликим зниженням, оскільки яструбині коментарі представника Федеральної резервної системи США і дані, що свідчать про напруженість на ринку праці, змусили деяких інвесторів побоюватися більш агресивного підвищення процентних ставок.

Президент ФРБ Сент-Луїса Джеймс Буллард заявив, що центральному банку необхідно продовжувати підвищувати ставки, враховуючи, що посилення досі «мало лише обмежений вплив на інфляцію, що спостерігається».

Акції знизилися останніми днями після сильного місячного ралі, викликаного м'якшими, ніж очікувалося, звітами про інфляцію, які вселили надії на те, що ФРС пом'якшить підвищення ставок.

"ФРС, як і раніше, говорить про процентні ставки", - сказав Пол Нолті, портфельний менеджер Kingsview Investment Management в Чикаго. «Можуть бути деякі розбіжності щодо темпів. Але відсоткові ставки не знизяться найближчим часом».

Акції скоротили втрати наприкінці сесії, але основні індекси все ж таки закрилися на негативній території.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 7,51 пункту, або 0,02%, до 33 546,32 пунктів, S&P 500 - на 12,23 пунктів, або 0,31%, до 3946,56 пунктів, а Nasdaq Composite - на 38,70 пунктів, або 0,35%, до 11 144,96 пунктів.

Дані показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, скоротилася минулого тижня, що свідчить про те, що ринок праці залишається напруженим. Звіт, опублікований у середу, докладно описує сильне зростання роздрібного продажу минулого місяця, вказуючи на те, що економіка пережила підвищення процентних ставок.

Ставки трейдерів на підвищення на 75 базисних пунктів на наступному засіданні ФРС зросли до 19% з приблизно 15% вдень раніше, згідно з інструментом FedWatch CME Group. Більшість інвесторів, як і раніше, очікують підвищення на 50 базисних пунктів.

Акції Cisco Systems зросли на 5% після того, як компанія підвищила річний прогноз виручки та прибутку у зв'язку з усуненням перешкод у ланцюжку поставок. Акції допомогли сектору інформаційних технологій S&P 500 зафіксувати зростання на 0,2%.

Однак більшість секторів S&P 500 закрилися у мінусі: комунальні послуги втратили 1,8%, а споживчі товари впали приблизно на 1,3%.

Згідно новин компанії, акції Macy's зросли на 15% після того, як мережа універмагів підвищила свій річний прогноз прибутку на тлі сталого попиту на високоякісний одяг та косметичні товари.

Число падаючих випусків на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 2,06 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,65 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 зафіксував 1 новий 52-тижневий максимум та 1 новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 46 нових максимумів та 169 нових мінімумів.

Близько 10,3 млрд акцій перейшли з рук в руки на біржах США порівняно із середнім показником 12,1 млрд на день за останні 20 сесій.