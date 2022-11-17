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НКЦПФР створила консультаційну раду для експертизи запровадження віртуальних активів

17:43 17.11.2022 |

Фінанси

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) створила консультаційну раду для отримання експертизи та оцінки впровадження віртуальних активів, повідомила пресслужба регулятора.

Згідно з повідомленням, основне завдання ради - розробка та погодження законопроєкту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами та змін до закону "Про віртуальні активи".

Також комісія займатиметься узгодженням інших питань нормативного врегулювання діяльності на ринку віртуальних активів.

До складу ради увійдуть представники профільних органів, провідних спеціалістів ринку та зацікавлені учасники.

Пресслужба наголосила, що для Комісії важливою та цікавою є думка всіх сторін процесу, тому вона готова до відкритого конструктивного діалогу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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