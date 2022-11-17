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Вартість золота знизилася на зміцненні долара
07:15 17.11.2022 |
Ціна на золото в четвер вранці опускається, випливає з цих торгів. При цьому курс долара зростає до світових валют, що традиційно негативно впливає на котирування дорогоцінного металу.
Станом на 6:44 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалась на 10,55 долара, або на 0,59% - до 1 765,25 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 1,68% - до 21,163 долара за унцію.
Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зростав на 0,17% до 106,47 пункту. Зміцнення долара робить золото менш доступним для покупки в іншій валюті.
Ринки продовжують оцінювати перспективи подальшої монетарної політики Федеральної резервної системи (ФРС) США. Більшість аналітиків очікують у грудні уповільнення підвищення облікової ставки до 50 базисних пунктів після кількох підвищень на 75 базисних пунктів. Традиційно посилення монетарної політики підтримує долар, що відбивається на вартості золота.
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