Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фондові індекси Азії в основному знижуються слідом за біржами США

07:09 17.11.2022 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у четвер переважно знижуються слідом за фондовими ринками США, свідчать дані торгів.

Станом на 6:39 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite падає на 1% - до 3088,89 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 1,1%, до 2017,38 пункту, гонконгський Hang Seng Index - на до 17 799 пункту. Південнокорейський KOSPI знижується на 1,09% - до 2450,01 пункту, японський Nikkei 225 - на 0,32%, до 27938,5 пункту. Австралійський S&P/ASX 200 символічно зростає на 0,08%, до 7128,5 пункту.

Інвестори в Азії перейняли негативні настрої американських трейдерів після сигналів Федеральної резервної системи щодо подальшого посилення монетарної політики. Так, глава ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі заявила, що пауза у підвищенні ставок не обговорюється, а голова ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс сказав, що слід уникати обговорення ризиків фінансової стабільності.

"Щоразу, коли ринки акцій та облігацій думають, що з ФРС покінчено, і починають ралі, ФРС виходить і знову починає говорити про це", - прокоментувала агентству Блумберг економіст і портфельний менеджер Trillium Asset Management Шеріл Сміт (Cheryl Smith).

Окрім того, інвестори звернули увагу на статистику з Японії. Дефіцит торговельного балансу країни у жовтні збільшився до 2,16 трильйона ієн з 2,04 трильйона у вересні, прогноз становив 2,23 трильйона. Водночас обсяг експорту у жовтні у річному вимірі зріс лише на 25,3% за прогнозу зростання на 28,1%.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,0935
  1,7114
 4,70

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9136  0,04 0,10 40,6168  0,06 0,14
EUR 40,3273  0,11 0,26 41,5245  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9000  0,03 0,09 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес