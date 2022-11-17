Фондові індекси Азії в основному знижуються слідом за біржами США

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у четвер переважно знижуються слідом за фондовими ринками США, свідчать дані торгів.

Станом на 6:39 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite падає на 1% - до 3088,89 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 1,1%, до 2017,38 пункту, гонконгський Hang Seng Index - на до 17 799 пункту. Південнокорейський KOSPI знижується на 1,09% - до 2450,01 пункту, японський Nikkei 225 - на 0,32%, до 27938,5 пункту. Австралійський S&P/ASX 200 символічно зростає на 0,08%, до 7128,5 пункту.

Інвестори в Азії перейняли негативні настрої американських трейдерів після сигналів Федеральної резервної системи щодо подальшого посилення монетарної політики. Так, глава ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі заявила, що пауза у підвищенні ставок не обговорюється, а голова ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс сказав, що слід уникати обговорення ризиків фінансової стабільності.

"Щоразу, коли ринки акцій та облігацій думають, що з ФРС покінчено, і починають ралі, ФРС виходить і знову починає говорити про це", - прокоментувала агентству Блумберг економіст і портфельний менеджер Trillium Asset Management Шеріл Сміт (Cheryl Smith).

Окрім того, інвестори звернули увагу на статистику з Японії. Дефіцит торговельного балансу країни у жовтні збільшився до 2,16 трильйона ієн з 2,04 трильйона у вересні, прогноз становив 2,23 трильйона. Водночас обсяг експорту у жовтні у річному вимірі зріс лише на 25,3% за прогнозу зростання на 28,1%.