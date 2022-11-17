Євро дешевшає до долара перед виходом статистики щодо інфляції в єврозоні

Курс євро до долара у четвер вранці знижується, свідчать дані торгів. Ринки очікують на публікацію даних щодо інфляції в єврозоні, також продовжуючи оцінювати перспективи монетарної політики Федеральної резервної системи (ФРС) США.

Станом на 6:36 EET курс євро до долара знижувався до 1,0377 долара з рівня минулого закриття в 1,0392 долара, курс долара до ієни зростав до 139,56 єни з 139,55 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) збільшувався на 0,28% до 106,58 пункту.

Пізніше в четвер буде оприлюднено остаточну оцінку інфляції в єврозоні в жовтні. Ринки вважають, що річний показник буде підтверджено на рекордному рівні попередньої оцінки 10,7%.

У той же час, інвестори продовжують оцінювати подальші дії ФРС за ставкою. За даними CME Group, 85% аналітиків прогнозують підвищення ставки у грудні на 50 базисних пунктів, до 4,25-4,5% річних. Таким чином, експерти чекають уповільнення темпів підвищення ставки після кількох збільшення на 75 базисних пунктів поспіль.